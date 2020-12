Ein Wunschzettel für alle Geschmäcker

Habt ihr schon eure Wunschliste für Weihnachten gemacht? Und wie: Da steht noch kein Spiel drauf? Na dann mal los, denn es gibt gelungene Neuheiten. Hier eine Auswahl für unterschiedliche Geschmäcker.

Für Ausmalfreudige

Bei „Combo Color“ schnappt sich jeder Spieler einen Stift, um auf einem von insgesamt 18 doppelseitigen und abwischbaren Spielplänen reihum Felder in der eigenen Farbe anzumalen. Sind alle Felder markiert, gibt es Punkte – etwa für jedes an ein bestimmtes Symbol angrenzende Feld oder wenn zwei Symbole durch gleichfarbige Felder miteinander verbunden wurden. Manchmal gibt es auch Felder, die Minuspunkte einbringen. Und je nach Situation kann es sogar sinnvoll sein, Felder allein deshalb zu markieren, um die Pläne der Gegner zu durchkreuzen. Fazit: kurzweilig, anregend und mit steigendem Schwierigkeitsgrad spielbar.

„Combo Color“ von Charles Chevallier und Laurent Escoffier, erschienen bei Zygomatic/Asmodee. Zwei bis vier Spieler, ab acht Jahren. Rund 20 Minuten Spielzeit, etwa 25 Euro.

Für Tüftler

„Roll on!“ ist ein Logikspiel und prima dazu geeignet, sich alleine die Zeit zu vertreiben. Es können aber auch mehrere Spieler an den Denkrätseln herumtüfteln. Aufgabenkarten geben ein Labyrinth vor, das die Spieler mit Barriere-Teilen auf einem aufstellbaren Spielbrett nachbauen. Vorgegeben wird, welche Teile noch frei hinzugesteckt werden können, an welcher Stelle eine Kugel ins Labyrinth geschubst werden muss und wo sie wieder rauskommen soll. Wenn die Kugel dann per Startrampe ins Rollen kommt, zeigt sich schnell, ob richtig gebaut wurde. Fazit: herausfordernd und reizvoll.

„Roll on!“ von Yossef Sonnenfeld, erschienen bei Huch! Ein Spieler, ab sieben Jahren. Rund zehn Minuten, etwa 27 Euro.

Für Taktiker

Bei „Spirits of the wild“ will jede Entscheidung gut überlegt sein. Wie viele Steine nehme ich aus der Schale? Wo auf meinem Tableau platziere ich sie? Wann und wo blockiere ich meinen Gegner? Im Laufe der Partie wird immer deutlicher: Hier muss ganz viel abgewogen und das richtige Timing gefunden werden. Zudem ist eine gehörige Prise Glück im Spiel. Denn: Welche Farben die nachgezogenen Steine haben, ist Zufall. Doch leider bringt nicht deren zufällige Anordnung auf dem eigenen Tableau Punkte, sondern nur die gezielte. Fazit: spannendes Zwei-Personen-Spiel mit einfachen Regeln und taktischer Tiefe.

„Spirits of the wild“ von Nick Hayes, erschienen bei Mattel Games. Zwei Spieler, ab zehn Jahren. 30 Minuten, etwa 18 Euro.

Für Reaktionsschnelle

Hektisch, Action-geladen, lustig – diese Worte passen zur Neuheit „Magnefix“. Großes Plus für alle, die keine langen Anleitungen lesen wollen: Die Regeln sind ganz einfach und nachdem jeder einen je gleichen Satz an farbigen Magnetbausteinen bekommen hat, kann es auch schon losgehen. Die Aufgabenkarten, die zeigen, wie die Bausteine aneinander geklickt werden sollen, sind selbsterklärend. Wer das Gebilde schafft und als Erster mit der Hand auf die Aufgabenkarte klatscht, gewinnt die Karte. Und klar: Wer am Ende die meisten Karten besitzt, ist Sieger. Fazit: schnelles Spiel mit hohem Spaßfaktor.

„Magnefix“ von Roberto Fraga, erschienen bei Amigo. Zwei bis vier Spieler, ab sechs Jahren. Rund 15 Minuten, etwa 35 Euro.

Für Teamspieler

Au weia! Dem „Dodo“ ist im gleichnamigen Spiel sein Ei aus dem Nest geplumpst. Nun kullert es einen dreidimensionalen Felsen hinab und die Spieler arbeiten im Team, um den Absturz zu verhindern. Ihre Aufgabe ist es, reihum zu würfeln und je ein Plättchen aufzudecken. Zeigen Plättchen und Würfel das gleiche Symbol, wandert das Plättchen auf ein Teilstück des rettenden Weges. Bei einer bestimmten Anzahl von Plättchen darf das Teilstück verbaut werden. Da das Dodo-Ei eine innovative und nur langsam kullernde Kugel ist, scheint die Rettung gut machbar. Doch haben die Spieler Pech, können sie ziemlich unter Zeitdruck geraten. Fazit: einfach aufzubauen und optisch beeindruckend; manche Partien sind eine echte Zitterpartie.

„Dodo“ von Frank Bebenroth und Marco Teubner, erschienen bei Kosmos. Zwei bis vier Spieler, ab sechs Jahren. Rund zehn Minuten, etwa 24 Euro.

Für Krimifans

Wer hat den Tresor von Karl Valten aufgebrochen? Um diese und weitere Fragen geht es bei dem Krimispiel „Crime Story – Vienna“. Sieben Personen aus dem Umfeld des Wiener Millionärs kommen in Frage. Informationen zu ihnen und weitere Hinweise finden sich auf Karten. Allerdings haben die Spieler für ihre Ermittlungen nur begrenzt Zeit. Sprich: Sie können nicht allen Hinweisen nachgehen, nicht alle Tatverdächtigen oder Zeugen befragen. Welche Karten führen am besten voran? Welche Verhöre und Orte sollte man auslassen? Fazit: Hier müsst ihr gemeinsam schlau kombinieren und viel miteinander reden; auch Zehnjährige können schon gut mitmachen.

„Crime Story – Vienna“ von Peter Prinz, erschienen bei Noris. Ein bis sechs Spieler, ab zwölf Jahren. Rund 75 Minuten, etwa elf Euro. In der Reihe sind auch die Fälle „Munich“ und „Berlin“ erschienen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020