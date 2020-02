Einblicke in den Körper

Wer hat sich nicht schon einmal die Frage gestellt, wie Krankheiten geheilt werden? Dr. Rüdiger Adam nimmt bei der Kinder-Uni in Mannheim interessierten Kids mit zu spannenden Vorträgen rund um dieses Thema – und vorab verrät er im Interview schon einmal etwas über seinen abwechslungsreichen Beruf als Arzt in einem Klinikum.

Dr. Adam, was ist so faszinierend an Ihrer Arbeit als Arzt?

Rüdiger Adam: Ich sehe mich als eine Art medizinischer Detektiv: Oft kommen Kinder zu uns, bei denen wir nicht gleich sagen können, was ihnen fehlt oder wie wir sie am besten behandeln. Die untersuche ich dann ganz besonders genau und sammle ganz viele Hinweise. Die diskutiere ich dann auch mit anderen Ärzten – und am Ende wissen wir oft, wie wir dem Kind helfen können. Das ist für mich der schönste Moment bei meiner Arbeit. Für mich stand schon als Kind fest, dass ich einmal Arzt werden will: Mein Traum war es, anderen Menschen zu helfen und Krankheiten zu heilen. Das mache ich heute und habe immer noch viel Spaß daran.

Für die, die einmal selbst Arzt werden möchten: Welche Eigenschaften brauche ich?

Adam: Jeder gute Arzt interessiert sich dafür, wie unser Körper genau funktioniert. Er will wissen, welche Krankheiten es gibt und was man dagegen tun kann. Dazu muss man im Studium viel lesen, lernen und üben. Aber auch danach sollte man neugierig bleiben und immer wieder etwas Neues dazulernen. Wichtig ist auch, dass man gut mit anderen Menschen umgehen kann und ihnen aufmerksam zuhört.

Können Sie einen Ausblick darauf geben, was die Kinder bei der Vorlesung erwartet?

Adam: Wir haben dieses Jahr zwei sehr spannende Themen: Professor Achim Gass ist Neurologe, kennt sich also mit Gehirn und Nerven sehr gut aus. Er hat einen Vortrag mit dem Titel „Gedanken lesen leicht gemacht“ vorbereitet. Darin zeigt er uns, wie man sehr schnell lernen und andere Menschen besser verstehen kann. Außerdem gibt er uns Tipps, wie man sein Gehirn pflegt, damit es möglichst gut funktioniert. Und er zeigt uns, wie Forscher in einem Experiment mit Kaninchen herausgefunden haben, dass man mit Freundlichkeit wesentlich gesünder lebt.

Und das zweite Thema?

Adam: Den zweiten Vortrag hält dann unsere Strahlentherapeutin Dr. Anna Simeonova-Chergou. Sie hilft zum Beispiel Menschen, die an Krebs erkrankt sind, mit unsichtbaren Strahlen. Wie funktioniert das? Kann man die Strahlen spüren oder vielleicht riechen oder schmecken? Das erfahren wir von einem kleinen Affen, der uns durch die Klinik für Strahlentherapie führt. Er berichtet in spannenden Bildern, wie er bestrahlt wurde und was er dabei erlebt hat. Und wir sehen auch, wie ein Bestrahlungsgerät aussieht und was es noch so alles kann. Ich sage nur: Tanzen gehört ganz sicher dazu…

Was ist das Einzigartige an der Kinder-Uni Medizin in Mannheim?

Adam: Die Kinder-Uni in Mannheim war die erste in Deutschland, die sich auf medizinische Themen für Kinder spezialisiert hat. Das besondere bei uns ist, dass die Kinder im gleichen Hörsaal sitzen wie unsere „echten“ Medizinstudenten: Dort werden, wie in einem Kino, die Tische und Stühle nach hinten hin immer höher. So kann jeder der rund 150 Zuhörer den Dozenten – so heißt der Lehrer an einer Universität – gut sehen. Der erzählt etwas über sein Thema und zeigt dazu viele Bilder und Beispiele. Oft bringt er auch Sachen zum Anschauen oder Anfassen mit. Und am Ende bekommt jeder Teilnehmer ein Diplom für zu Hause. Natürlich dürfen die Kinder auch Fragen stellen – das finde ich spannend. Darum haben wir auch ein extra Mikrofon für die Fragen, damit sie jeder gut hören kann. Eltern dürfen übrigens nicht mit in den Hörsaal – die stören bei der Kinder-Uni Medizin nur.

