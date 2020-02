Eine kleine Spinnerei

Hallo, liebe Freunde! Mögt ihr Spinnen? Viele Leute können die kleinen Tierchen ja nicht leiden. Dabei haben sie eins der tollsten Dinge überhaupt erfunden: das Spinnennetz! Das ist so stabil gebaut, dass ihm Wassertropfen oder auch eine flotte Fliege nichts anhaben können – sie alle bleiben einfach drin hängen. Menschen kopieren die Idee schon lange – etwa für Fischernetze oder Fußballtore. Deswegen muss ich beim Elfmeter immer an meinen Freund Jakob, die Spinne, denken – er liebt den Ballsport über alles. So wie ich!

