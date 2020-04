Eine neue Hoffnung für die Hunde

Fünf Uhr morgens. Gebell, Schreie.

Ich fuhr erschrocken aus dem Schlaf. Erst gestern sind wir nach Rumänien gezogen. Auch der Rest der Familie schien auf den Beinen zu sein. Meine Mutter klärte uns auf. „Hundefänger“, sagte sie. Ich war schockiert. „Was sind Hundefänger?“, fragte meine kleine Schwester. „Hundefänger sind Menschen, die Hunde fangen und in enge Käfige stecken. Wenn in 14 Tagen niemand kommt und sie abholt, werden sie getötet.“, erklärte mein Vater. „Wieso wollen die Hundefänger die Hunde töten?“, fragte meine Schwester. Mein Vater erklärte ihr: „wenn die Hundefänger einen Hund töten, bekommen sie Geld.“ „Also, wieso kaufen wir die Hunde dann nicht einfach?“, mischte ich mich in das Gespräch ein. „Dann bekommen sie doch auch Geld.“ Meine Mutter sagte: „Das geht nicht. Von mir aus können wir gerne einen adoptieren, aber es sind einfach zu viele Hunde. Außerdem haben wir nicht genug Platz und ihr wolltet doch eh lieber Meerschweinchen… „ ich wollte schon immer lieber einen Hund“, erwiderte ich. „ Nur ihr wolltet keinen.“

„Das war, als wir noch in der Stadt gelebt haben. Jetzt hätte ich auch nichts dagegen einzuwenden“, sagte meine Mutter zu unserer Verwunderung. Sie war doch immer die, die keine Hunde im Haus haben wollte. „Ich auch nicht!“, riefen meine Schwester und ich im Chor. Jetzt lag es an meinem Vater, ob wir einem Hund das Leben retten. Bitte, bitte, sag ja, hoffte ich. Es dauerte lange, bis er sich entschied. Und er sagte ja! Ich schlug vor, dass wir Emma (so wollte ich unseren Hund nennen) gleich nach dem Mittagessen holen, nachdem wir das ganze „Hundezubehör“ gekauft hatten. Die Familie war damit einverstanden. Also fuhren wir zu Fressnapf und kauften Leine, Halsband, Körbchen, Futter- einfach alles, was ein Hund so braucht. Dann fuhren wir zur Tötungsstation. Ich war so aufgeregt!

Tausende von Gedanken flogen mir durch den Kopf. Wie würde Emma aussehen? Wie alt würde sie sein? Oder würden wir doch einen Rüden bekommen? „Ich würde vorschlagen, wir nehmen einen Hund, der schon sehr lange in der Station war. Die haben nämlich eine sehr geringe Chance zu überleben, da die 14 tägige Frist schon fast abgelaufen ist.“, riss mein Vater mich aus meinen Gedanken. Damit waren wir einverstanden. „Bald sind wir da!“, rief meine Mutter. Es war schon fast vier Uhr, als wir endlich ankamen. Wir waren geschockt, was wir da sahen: Hunderte von Hunden saßen laut bellend in winzigen Käfigen. Völlig abgemagert. Wir gingen auf die Suche nach einem Mitarbeiter. Schließlich fanden wir einen. Er war groß, dunkelhaarig und sah sehr brutal aus. Man sah ihm den Spaß daran, unschuldige, niedliche Hunde umzubringen richtig an. „Wir sind die Müllers“, begann mein Vater zögernd. „Wir hatten vorhin hier angerufen. Wir wollten einen Hund kaufen. Haben wir mit Ihnen gesprochen?“

Der Mann nickte nur. Ihm schien es gar nicht zu gefallen, dass wir einem Hund das Leben retten. Klar, er wollte Geld, aber war ihm das wirklich mehr Wert, als ein Hundeleben? Anscheinend ja. Er führte uns zu den Hundekäfigen. Ich platzte fast vor Aufregung! Gleich werden wir unseren Hund bekommen. Der Mann schloss uns auf und sagte: „Sucht euch einen von den Kötern aus! Kommt dann gleich her zum bezahlen.“ und er ging ohne ein weiteres Wort zu verlieren davon. „Welchen wollen wir denn nehmen?“, fragte meine Mutter. „Den, der schon am längsten hier ist, denke ich“, antwortete mein Vater. „Und welcher ist schon am längsten hier?“, fragte ich.

Darauf wusste keiner aus meiner Familie eine Antwort. Also gingen wir zu dem unfreundlichen Mann zurück und fragten ihn, wo die Hunde, die schon am längsten hier waren seien. „Steht an den Käfigtüren“,sagte er und ging einfach davon. Wir gingen also wieder zu den Zwingern. „Da steht es“, rief mein Vater plötzlich. Und siehe da: Der Mann hatte uns doch tatsächlich zu den Hunden geführt, die erst seid ein paar Stunden hier sind! Hier waren einfach so viele Hunde! Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass fast all diese Hunde einmal sterben würden… Ich war so in meine Gedanken vertieft, dass ich gar nicht bemerkte, dass der Rest der Familie stehen blieb und fast gegen meine meine Schwester gelaufen wäre. „Hier sind wir“, sagte mein Vater plötzlich. „Willst du den Hund aussuchen?“, fragte meine Mutter. „Natürlich!“,rief ich.

„Aber wir müssen auch einverstanden ein!“, rief meine Schwester mir hinterher. Mein Herz klopfte wie wild, als ich die Käfigtür aufmachte. Einen Hund, den ich aussuchen darf! Im Käfig hockten ungefähr zehn verschiedene Hunde. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, welchen ich nehmen sollte! Doch plötzlich sah ich einen mittelgroßen, cappochinofarbenen Mischling mit großen, runden, schokobraunen Augen still in der Ecke sitzen. Ich verliebte mich sofort in ihn. Ich fragte meine Mutter: „Können wir den nehmen? Bitte!“ Meine Mutter war einverstanden. Mein Vater und meine Schwester auch. Wir waren überglücklich. Ich legte ihm Halsband und Leine an, die wir vorhin gekauft hatten. Wir gingen zu dem unfreundlichen Mann zurück um zu bezahlen. Der musterte Emma (wenn der Hund überhaupt ein Mädchen war) mit kritischem Blick. „Heute sollte der Hund eigentlich erledigt werden.“, sagte er.

„Dann ist es ja gut, dass wir ihn heute abgeholt haben.“, erwiderte mein Vater. Am Blick des Mannes sah man jedoch, dass er das Gegenteil dachte. „Ist der Hund eigentlich männlich oder weiblich?“, fragte meine Mutter. „Weiblich“, brummte der Mann. „Hat sie schon einen Namen?“, fragte meine Schwester. Der Unfreundliche antwortete:„Nö! Wozu denn auch? Der hat nur eine Nummer.“ „Ok, dann heißt sie Emma.“, sagte ich schnell, bevor ein anderes Familienmitglied einen anderen Namen vorschlug. „Nein, den Namen will ich aussuchen“, protestierte meine Schwester. „Du hast schon den Hund ausgesucht!“ „Das stimmt. Den Namen darf die Anna aussuchen.“, sagte meine Mutter zu meiner Verärgerung. „Sie soll Schoko heißen. Wegen ihrer schokobraunen Augen“, entschied sich meine kleine Schwester. „Das ist ein schöner Name“, bestätigte meine Mutter.

„Mit Schoko wäre ich einverstanden.“ „Ich auch“, sagte mein Vater und mir war klar, dass der Rest der Familie gewonnen hatte. Mein Vater hatte sich bereits wieder dem unfreundlichen Mann zugewandt, um zu bezahlen. „Wollen wir uns noch ein bisschen umgucken, bis wir bezahlt haben?“, fragte meine Mutter mich. „Und ich?“, erkundigte sich meine kleine Schwester. „Du kannst hierbleiben und auf Schoko aufpassen.“, sagte mein Vater. Sie war einverstanden. Also gingen meine Mutter und ich allein zwischen den Käfigen umher und ich sprach endlich das aus, was mir schon die ganze Zeit auf der Zunge lag: „Können wir nicht einfach die ganze Tötungsstation kaufen? Mit den Hunden? Dann könnten wir doch ein Tierheim aufmachen.“

Meine Mutter antwortete: „Das ist eigentlich eine gute Idee, nur wir haben nicht genug Geld, um das alles zu kaufen.“ „Und mit ganz vielen Spenden? Papa ist doch Reporter. Er kann doch eine Reportage über die Tötungsstation machen. Dann spenden die Leute vielleicht ein bisschen und mit Schoko könnten wir Fotos machen, Filme drehen und die dann veröffentlichen.“ „Stimmt, das könnte gehen. Vielleicht unterstützt uns der Tierschutzverein ja auch noch“, überlegte meine Mutter. Auf einmal hörten wir Gebell. Es kam von ganz nah. Dann sahen wir einen braunen Hund mit schokobraunen Augen. „Schoko!“, rief ich. Ich hob die Leine auf, die neben Schoko im Gras lag.

Gleich darauf kamen auch mein Vater und meine Schwester angerannt. „Hab die Leine fallengelassen.“, keuchte mein Vater. „Und weiß du, wir hatten da so eine Idee...“, sagte meine Mutter und erzählte meinem Vater von der Tierheim-Idee. Meine Schwester war sofort hellauf begeistert. „Hab ich eine Wahl?“, seufzte mein Vater. „Nö“,riefen wir alle im Chor. Ich freute mich riesig! „Wir müssen das aber erst noch mit den Besitzern der Station abklären“, sagte mein Vater. „Und noch das Geld verdienen.“

Wir beschlossen, dass wir schon mal nach Hause fahren, während mein Vater versuchte, die Besitzer zu überreden, dass wir ihnen die Station abkaufen konnten. Als wir zuhause ankamen, lag ein Zettel im Briefkasten, auf dem stand, dass wir bei einem Preisausschreiben 1.000.000 Euro gewonnen hatten! So mussten wir gar nicht abwarten, bis wir genug Geld beisammen hatten! Wir beschlossen, Schoko an ihre neue Wohnung zu gewöhnen.

Wenig später kam mein Vater nach Hause. Er hatte eine gute Nachricht zu verkünden: Wir konnten die Station samt Hunden kaufen! Gleich am nächsten Tag fuhren wir hin. Und wir hatten schon 12 Hunde in gute Hände gegeben. Besser hätte es nicht kommen können. Außerdem haben wir beschlossen, das Tierheim „Hoffnung“ zu nennen. Denn alle Tiere, die dort waren, haben eine Hoffnung auf ein liebevolles Zuhause.