Eine Welt ohne Mond

Wenn du spätabends aus dem Fenster schaust, siehst du ihn. Mal ein bisschen weiter weg von der noch strahlenden Sonne. Mal ganz alleine, umringt von kleinen, weißen Punkten, die hell leuchten. Jedes Mal überrascht er dich. Heute ist er ganz fein, eine Sichel, dann plötzlich rötlich oder grau-weiß. Gigantisch und kugelrund. Der Mond.

Bestimmt hast du ihn, wie auch die Sonne, selbst gezeichnet, von dem Lied „La, le, lu, nur der Mann im Mond schaut zu“ gehört. Oder die Serie Sailor Moon gesehen – die erzählt von einer Mondprinzessin mit langen blonden Zöpfen, die den Mond und die Erde vor einer geheimnisvollen Macht beschützt. Aber hast du dich schon einmal gefragt, was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe?

Diese Frage ist sehr spekulativ. „Denn den Mond bekommen wir nicht einfach so weg“, sagt Planetenforscher Ralf Jaumann vom Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Trotzdem befassen sich Wissenschaftler bereits seit vielen Jahren mit dieser Frage. Weil sie genau wissen, dass er einen riesigen Einfluss auf die Erde hat.

Wenn es den Mond nicht gäbe, geriete die Erdachse kräftig ins Trudeln. Denn der Mond hält sie einigermaßen in Position. Wir würden also im All regelmäßig hin und her schwanken. Das bedeutet auch, dass unser Klima Purzelbäume schlagen würde – und damit hätten wir keine verlässlichen Jahreszeiten mehr. „Die kalten Erdpole würden zum Beispiel abschmelzen, der heiße Äquator dagegen unter Eis und Schnee versenken“, erklärt Jaumann. Im Sommer lägen die Temperaturen hierzulande bei etwa 60 Grad Celsius, im Winter bei eiskalten minus 50 Grad. Jede Erdhalbkugel hätte zudem ein halbes Jahr lang pralle Sonne und anschließend ein halbes Jahr kalte, finstere Nacht.

Wenn es den Mond nicht gäbe, würden Ebbe und Flut – also der Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser – sehr viel schwächer ausfallen. Weil das Wasser nicht mehr durch den Mond, sondern nur noch durch die Sonne angezogen wird, würde sich die meiste Menge wohl am Äquator versammeln. „Teile von Afrika, Mittelamerika oder die indonesischen Inseln würden überflutet werden“, vermutet der Experte. Und nicht nur das: Wenn es den Mond und damit die Gezeiten nicht gäbe, würde sich die Erdkugel dreimal schneller um ihre eigenen Achse drehen als jetzt. Der Mond bremst nämlich mit seiner Anziehungskraft die Erdrotation. „Das würde heißen, dass der Tag nicht mehr 24 Stunden lang, sondern nur noch acht Stunden kurz wäre“, sagt Jaumann. In dieser Zeit würde sich unsere Erde einmal um sich selbst drehen. Die Folge: Orkane, also starke Stürme mit 300 bis 500 Stundenkilometern, würden über die Erde hinwegfegen. Wenn es den Mond nicht gäbe, wären die Nächte nicht nur dunkel, sondern stockfinster. Zahlreiche Tierarten nutzen das Mondlicht, um aktiv zu werden, sich zum Beispiel verabreden, um Nachwuchs zu zeugen. In Australien löst der Mondrhythmus jährlich eine riesige Krabbenwanderung aus. Ohne den Mond würden sie ihren Weg gar nicht zum Meer finden.

Eine Welt ohne Mond hat also nur Nachteile. Sie wäre einsamer, ganz ohne Begleiter. Ohne ihn hätten Ozeane und Küstengebiete nie so artenreich werden können, wie sie es jetzt sind. Meeresschildkröten zum Beispiel lassen sich mit der Flut an Land spülen, um dort ihre Eier zu legen. Und wir Menschen? Das lässt sich schwer beantworten. Vielleicht könnten wir uns mit der Zeit an unsere Umwelt anpassen, aber das Leben wäre um einiges härter. Irgendwann, so sind sich die Experten sicher, wird unser blauer Planet den Mond leider verlieren. Denn er rückt von Jahr zu Jahr etwa vier Zentimer weiter von uns ab. Aber keine Angst: Bis er endgültig verschwunden ist, wird es noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019