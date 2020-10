Einfach zum Heulen!

Ein Taschentuch liegt in der Packung – und das ist bei „Heul doch! Mau Mau“ auch nötig. Gespielt wird nach Mau-Mau-Regeln (Zahl auf Zahl, Farbe auf Farbe), aber Sonderkarten und -regeln machen das Spiel zu einer fieseren Variante des Klassikers. Jeder legt dabei Karten auf seinen eigenen Stapel ab. Aber: Passt die gewählte Karte auch beim Mitspieler, muss sie zwingend dort landen. Da der Stapel am Schluss gezählt wird, schustert man so dem anderen Punkte zu – und das kann zum Heulen sein. Witzige Zwiebelbilder machen dieses schnelle und völlig unplanbare Kartenspiel zu einem echten Hingucker. her

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020