Erst hüpfen, dann niesen

Hallo, liebe Freunde! Vor meinem Fuchsbau türmen sich schon ganze Häufchen mit Taschentüchern. Ich bin seit Tagen erkältet! Außer der Nase läuft bei mir nichts: Ich liege nur auf der Couch herum, unter mindestens zwei dicken Decken und mit literweise Tee. Jedenfalls bis zu diesem lauten Schrei gestern Vormittag: Harry Hase kam um die Ecke gehüpft – und landete mitten in meinem Taschentuch-Wirrwarr. Es hat eine Weile gedauert, bis ich ihm da wieder herausgeholfen hatte! So an der frischen Luft habe ich dann aber gemerkt: Es geht mir langsam besser! Heute kann ich sogar einen kleinen Spaziergang machen. Mit dabei: Harry, der nun allerdings ständig niesen muss. Er meint, er hat sich angesteckt. Ich habe dann zu ihm gesagt: Taschentücher jedenfalls habe ich genug ...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019