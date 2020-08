„Es gewinnen alle“

Schon als Junge hat Reiner Knizia (62) gerne gespielt. Weil er sich kaum ein Spiel kaufen konnte, begann er, selbst welche zu erfinden. Im Interview erzählt er, wie viele Spiele er bereits erfunden hat und welche Fähigkeiten man dazu braucht.

Hallo Reiner Knizia, du bist Spieleerfinder. Wie wird man das?

Knizia: Es gibt dafür keine Ausbildung. Spieleerfinder wird man vor allem aus der Liebe zum Spiel. Natürlich braucht man auch ein kreatives Konzept, viel Zeit und Talent.

Wie lange dauert es, ein Spiel zu erfinden?

Knizia: Das ist ganz unterschiedlich und kommt auf das Spiel an. Genaue Zeitangaben sind schwierig zu machen, denn ein Spiel zu erfinden, ist ein stetiges Herantasten. Man entwirft, spielt, passt an, spielt, passt an – oft über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg.

Du bist nicht nur Spieleerfinder, sondern auch Doktor der Mathematik. Hilft dir das beim Spieleerfinden?

Knizia: Ja, die hilft, denn um ein Spiel zu entwickeln, braucht man Gesetze und Regeln. Allerdings darf man nicht alles mathematisch lösen, denn Spielspaß ist etwas anderes als Mathematik.

Hast du Angst, dass dir irgendwann einmal die Ideen ausgehen könnten?

Knizia: Nein, die habe ich nicht. Es ist sogar so, dass ich viel zu viele Ideen habe.

Wie viele Spiele hast du bereits erfunden?

Knizia: Im Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre sind es rund 700 verschiedene Spiele.

Du hast viele Spielepreise erhalten. Was ist dein Geheimnis?

Knizia: Das lässt sich so nicht sagen, denn niemand kann definieren, was ein perfektes Spiel ausmacht. Schließlich kann man ja auch nicht genau festlegen, was ein perfektes Gemälde oder Musikstück haben muss. Spiele zu erfinden, ist kein Handwerk, sondern eine Kunst – und Kunst hat viel mit Geschmack zu tun.

Bist du ein guter Verlierer?

Knizia: Ja, ich denke, das bin ich. Verlieren war für mich schon als Kind kein Weltuntergang. Meiner Meinung nach gewinnen bei einem guten Spiel nicht nur die Sieger, sondern auch die Verlierer.

