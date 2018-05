„Es macht einfach Spaß“

Anzeige

Bei der Kinder-Uni im Technoseum dreht sich dieses Mal alles um die Kinoorgel: Das ist ein Instrument, mit dem früher Filme begleitet wurden, als diese noch keinen Ton hatten. Die Organistin Christiane Michel-Osterun zeigt euch gemeinsam mit der Regisseurin und Schauspielerin Eva Martin-Schneider, was die Kinoorgel alles kann. Dabei kommt das Instrument natürlich zum Einsatz. Es wird ein Filmausschnitt vertont. Und ihr dürft selbst singen, klatschen und ganz viele Fragen stellen. Christiane Michel-Ostertun hat jetzt schon ein paar beantwortet: etwa, was so toll an ihrem Beruf ist.

Warum sind Sie Organistin geworden?

Kinder-Uni Die Kinder-Uni am Samstag, 9. Juni, beginnt um 15 Uhr im Technoseum, Museumsstraße 1 in Mannheim. Einlass ist um 14.30 Uhr.

Christiane Michel-Ostertun: Die Orgel ist ein faszinierendes Instrument und Kirchenmusiker ein toller Beruf.