Felix, 6 Jahre, Mannheim: "Nur zu Hause zu sein, das ist nicht so schön"

Mannheim.Gerade baue ich eine Murmelbahn aus Legosteinen. Aber nur zu Hause zu sein, das ist nicht so schön. Ich würde gerne wieder meine Freunde im Kindergarten treffen. Aber derzeit darf ich da nicht hin, wegen Corona. Das ist eine Krankheit.

Zu Oma und Opa gehen wir nur ganz selten – und wenn, dann begrüßen wir uns nicht so wie sonst, sondern nur mit den Füßen, so über Kreuz. Am Tisch sitzen wir ganz weit auseinander. Und ich muss ganz oft die Hände waschen, lange, und dabei singen – einmal „Alle meine Entchen“ oder zwei mal bis zehn zählen.

Aber meine Freunde vermisse ich schon. Nur auf der Straße sehe ich sie manchmal, durch Zufall und mit Abstand natürlich. Immerhin habe ich jetzt Inliner fahren gelernt, mit meiner Mama.

Nach dem Sommer komme ich dann in die Schule, da freue ich mich schon. Meine Schultüte wird ganz blau sein, mit einer großen silbernen Rakete drauf und grünen Aliens. Das basteln uns die Erzieherinnen.

Info: In der Serie "Die Krise und ich" stellen wir Personen vor, die vom Coronavirus und den Auswirkungen besonders betroffen sind.