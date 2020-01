Fleißige Nagetiere

Hallo, liebe Freunde! Ich habe es schon immer gewusst: Wir Tiere sind die weltbesten Architekten! Wie zum Beispiel die Biber aus Eppingen. Die haben ihren eigenen See angelegt. Und mehr noch: Ihre Badestelle hat es jetzt sogar schon auf Google-Maps geschafft – und die Biber überall in die Nachrichten. Biber gelten auch bei uns im Wald als wahre Baumeister der Natur. Sie können riesige Staudämme bauen. Erst fällen sie Bäume, dann häufen sie um die Baumstämme herum so viele Zweige, Steine, aber auch Schlamm an, bis das Wasser sich staut. Ja, ihr habt richtig gelesen: Biber können ganze Bäume fällen. Sie verwenden dabei die „Sanduhrtechnik“: Denn Biber nagen das Holz in Form einer Sanduhr ab, bis der Baum fällt. Echt cool, oder?

