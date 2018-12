Flieger, hier geht’s lang!

Ohne Fluglotsen bliebe der Himmel immer leer. Denn kein Flugzeug kann ohne sie starten oder landen. Thomas Kamp ist Fluglotse und beobachtet jeden Tag große und kleine Flieger, die am Düsseldorfer Flughafen starten und landen.

Thomas Kamp sitzt dort zusammen mit seinen Kollegen in Deutschlands höchstem Tower: Der Turm ist 84 Meter hoch. Wer Fluglotse ist, verbringt seine Arbeitszeit genau dort. Von dort oben hat Kamp einen fantastischen Blick über den Flughafen. Die startenden und landenden Maschinen sehen von hier aus wie kleine Spielzeugflieger.

Maschine auf dem Radar

Thomas Kamp arbeitet jeden Tag eng mit den Piloten von Flugzeugen zusammen und weist ihnen – per Ansage durch sein Mikrofon – den richtigen Weg. Er sagt dann so Sätze wie „Cleared for take-off“ – das heißt etwa: bereit zum Starten. Der 55-Jährige erteilt ihnen damit die Starterlaubnis.

Zuvor hat der Flugkapitän die Triebwerke seines Fliegers eingeschaltet und ist zu seiner vorgegebenen Startposition gerollt. Wenn Thomas Kamp dann sein OK gibt, darf der Pilot starten und mit seiner Maschine am Himmel verschwinden.

Danach übergibt er „sein“ Flugzeug weiter an einen Kollegen, einem Radarlotsen, der in Langen bei Frankfurt in einer großen Kontrollzentrale sitzt. Anders als die Fluglotsen im Tower sehen diese Lotsen die Maschinen nur auf dem Radar. Sie leiten die Flieger in der Luft sicher weiter: Ähnlich wie bei einem Staffelstabwettbewerb wird so das Flugzeug von einem Lotsen zum anderen weitergereicht bis es endlich am Ziel ankommt. Tower- und Radarlotsen arbeiten immer eng zusammen. In dem turmähnlichen hohen Gebäude in Düsseldorf beobachtet Thomas Kamp ständig den Verkehr am und um den Flughafen, hat Sichtkontakt zu kleinen Sportflugzeugen, Polizei- und Rettungshubschraubern. „Unterstützung“ erhält er von speziellen Radar- und Computersystemen, die er und seine Kollegen „im Schlaf“ beherrschen müssen.

Das Wetter spielt für Thomas Kamp und für seine Kollegen immer wieder eine große Rolle: „Manchmal müssen wir uns dann recht schnell auf neue Wetterlagen einstellen.“ Möglichst schnell „runter“ muss ein Flugzeug, in dem ein Fluggast plötzlich sehr krank geworden ist und dringend einen Arzt braucht. Solche Notfälle sowie Einsätze des Rettungshubschraubers haben immer vor dem normalen Flugverkehr Vorrang. Dann kann ein Flieger schon mal nicht pünktlich starten oder landen und es kommt zu Verspätungen.

Nach der Landung führen die Towerlotsen die Maschine dann sicher in die dafür vorgesehene Parkposition auf dem Flughafengelände.

Gutes Gedächtnis

Thomas Kamp weiß, was wichtig ist, wenn man Fluglotse werden will. „Wichtig sind ein gutes Gedächtnis, eine schnelle Auffassungsgabe, Zahlenverständnis und Interesse für Technik“, sagt er, außerdem auch, dass man das Abitur hat. Als Towerlotse kann man sehr gut Geld verdienen, man muss dafür aber auch einiges leisten. Die Einstellungstests sind schwer.

Wenn dann alles gut geklappt hat, wird man ausgebildet. Und dann darf man auch in einem Tower sitzen und einem wartenden Flugzeug die Startfreigabe erteilen – natürlich mit dem Satz: „Cleared for take-off.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018