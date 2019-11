Forschen im Eis

Josefine Stakemann hat es gut: Sie könnte 14 Monate lang jeden Tag eine Schneeballschlacht machen oder einen Schneemann bauen. Allerdings ist Josefine Stakemann nicht zu ihrem Vergnügen in der Antarktis. Sie lebt über ein Jahr lang auf der Forschungsstation Neumayer III des Alfred Wegener Instituts, die mitten im ewigen Eis liegt. Seit zehn Jahren untersuchen hier Wissenschaftler das Klima, das Wetter und das Magnetfeld unserer Erde.

Acht Wochen Dunkelheit

Josefine Stakemann ist eine von ihnen. Sie verbringt dort sogar acht Wochen in völliger Dunkelheit. Das stört sie nicht, denn sie hat es sich in der Neumayer Station so richtig gemütlich gemacht: „Ich habe ein eigenes kleines Zimmer mit Bett, Schreibtisch und Schrank. An den Wänden hängen über 500 Fotos von meinen Eltern, Freunden, Verwandten und auch viele Urlaubsbilder“, erzählt sie. „In meinem selbst gebastelten Sitz kann ich lesen, stricken oder einfach nur mal dösen. Ab und zu spiele ich Geige oder telefoniere mit Freunden und meinen Eltern. Bei gutem Wetter fahre ich Langlaufski.“ Langweilig wird es Josefine Stakemann also nicht. Regelmäßig gibt es auf der Neumayer Station auch Gymnastik und Yogastunden; abends sitzt man gemütlich zusammen und macht Gesellschaftsspiele, schaut sich Spielfilme an oder „wir quatschen einfach mal miteinander“. Heimweh kennt sie nicht: „Wir unternehmen auch oft etwas zusammen und haben eine gute Gemeinschaft.“

Mit ihren Kollegen hat sie zum Beispiel eine Pinguinkolonie besucht. Dort leben 23 000 dieser stolzen Vögel. „Es ist einfach schön, wenn wilde Tiere mal keine Angst vor einem Menschen haben, sondern neugierig sind, recht nahe herankommen und interessiert schauen“, sagt sie. „Außerdem habe ich noch Wale und auch Seelöwen gesehen.“

Schneestürme sind hier keine Seltenheit. Gefährlich kann es nur dann werden, wenn man sich außerhalb der Station bewegt und dort auch arbeiten muss: „Neulich waren wir zu einer Winterexpedition unterwegs. Für 100 Kilometer brauchten wir mit unserem Pistenbully elf Stunden“, erzählt die Geophysikerin. „Wir hatten insgesamt zwei Schlitten angehängt. Auf einem befand sich unser Wohncontainer inklusive Toilette. Wir mussten an einer anderen Station Batterien auswechseln, damit wir wieder die Bodenbewegungen für unsere Erdbebenmessung auf der Neumayer Station ablesen konnten.“

