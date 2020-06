Fröhliches Wiedersehen

Hallo, liebe Freunde! In dieser Woche war es endlich mal wieder so weit und ich habe mich mit meinen Freunden Elli Ente und Harry Hase getroffen. Gemeinsam waren wir auf dem Spielplatz und haben gespielt. Natürlich mussten wir immer noch Abstand zueinander halten, das Coronavirus ist ja immer noch gefährlich! Aber wir konnten trotzdem viele tolle Sachen gemeinsam machen. Wir habengeschaukelt, gewippt und sind Seilbahn gefahren. In der warmen Sonne hat das richtig viel Spaß gemacht! Das beste war aber, dass ich nach so langer Zeit meine Freunde wieder sehen konnte. Ich habe sie in den letzten Wochen wirklich sehr vermisst. Sicher geht es euch ganz ähnlich und ihr vermisst eure Freunde auch schon sehr. Meine Mama hat gesagt, dass wir noch ein wenig durchhalten müssen und dann geht vielleicht bald auch der Unterricht in der Schule wieder los. Das wäre schön.

