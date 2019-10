Für ein paar Erdnüsse

Hallo, liebe Freunde! Habt ihr schon von meinem alten Kumpel, dem Papagei Jack, gehört? Jack ist ein Gelbbrust-Ara und lebt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Dort arbeitet Jack als Flaschenöffner in einem Lokal. Der Vogel hat es echt drauf: Mit seinem kräftigen Schnabel öffnet er Getränkeflaschen für Gäste – aber nur im Tausch für eine Handvoll Erdnüsse. Eine tolle Aktion, oder? Ich habe Elli Ente vorgeschlagen, dass sie es doch auch einmal versuchen soll. Sie hat aber Angst, dass sie das nicht so toll hinbekommt wie Jack. Da hab ich sie gleich beruhigt: Erdnüsse mag ich bekanntermaßen ja ganz besonders – und nichts tue ich lieber, als Elli Ente beim Naschen zu helfen!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.10.2019