„Ganz viel zu entdecken“

Ein Bär will einen Garten anlegen. Und das mitten im Wald. Er gibt sich viel Mühe, doch am Ende geht alles in die Hose. Schuld daran sind die Tomatendiebe und Salatanknabberer, die der Bär bei seinem Plan nicht auf dem Schirm hatte. Im Interview erzählt Laura Bednarski, die Malerin und Autorin des Buches, warum es unbedingt ein Bär sein musste, der einen Garten anlegt, und auf was man beim Zeichnen achten muss.

Haben Sie sehr viel geübt, um so eine gute Zeichnerin zu werden?

Laura Bednarski ist 25 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Dortmund.

Sie wusste schon sehr früh, dass sie einmal Kinderbücher schreiben und malen wollte.

Sie studierte Illustration, ein Studiengang, bei dem man lernt, wie man Bilder aus dem Kopf aufs Papier bringt.

Schon während des Studiums brachte sie ihr erstes Bilderbuch für Kinder heraus, mit dem sie 2016 den Ravensburger Illustrations-Wettbewerb gewann.

Laura Bednarski: Ein Garten für alle. Ravensburger Buchverlag, 13 Euro.

Laura Bednarski: Ja, ich habe dafür sehr, sehr viel geübt. Wenn ich mir die Sachen anschauen, die ich vor ein paar Jahren gemalt habe, denke ich: Oh mein Gott! Was habe ich denn da gemacht? Ich musste auch lange üben und ausprobieren, bis ich bei meinen Bilder gedacht habe: So, das kann ich anderen Leuten zeigen. Als Illustrator übt man eigentlich immer weiter und lernt ständig neu dazu.