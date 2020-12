Gefrorene Tröpfchen

Hallo liebe Freunde! Hättet ihr das gedacht? Kaum ist Dezember und schon liegt Schnee vor meinem Fuchsbau. Schöner hätte der Monat gar nicht beginnen können. Aber ist es nicht verrückt, wie Wasser plötzlich zu Pulver wird? Wenn die Wolken im Winter kalt genug sind, dann gefrieren kleine Wassertröpfchen in ihrem Inneren. Aber dazu müssen die Tropfen erstmal in den Himmel kommen. Und das passiert so: Durch Wind und Sonne verdampft Wasser von den Ozeanen, Meeren, Seen oder vom Bach in unserem Wald. Der Wasserdampf wird dann von der Luft aufgenommen und steigt nach oben. Naja, mir ist eigentlich egal, wie Schnee entsteht. Hauptsache, es fallen genug gefrorene Wassertropfen vom Himmel, damit ich einen Schneemann bauen kann. Und es darf nicht wärmer werden als null Grad. Sonst schmilzt der Schnee wieder. Also frag ich ganz schnell Harry Hase, ob er Lust auf eine Schneeballschlacht hat.

