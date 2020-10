Gegen das Regime

Wenn Mila in Logans tiefgrüne Augen schaut, werden anspruchsvolle Leser*innen ihre eigenen Augen wohl ein wenig verdrehen. Aber es geht hier nicht darum, Herzschmerz mit literarischem Anspruch zu schildern, es geht um einen superbrisanten Inhalt: eine autoritäre Regierung hat beschlossen, die Weltbevölkerung entscheidend zu dezimieren.

Sie hat dabei nicht die geringsten Hemmungen, mit brutalsten Methoden, zum Beispiel einem künstlich ausgelösten Erdbeben, dafür zu sorgen, dass ein paar wenige Mächtige weiterhin ihr luxuriöses Leben führen können, und das auf Kosten von vielen anderen, die elend ums Leben kommen oder noch elender danach ein kümmerliches Hungerleben fristen müssen.

Die Autorin ist bestens informiert über Entwicklungen, die nicht nur in den Köpfen von Superegozentrikern stattfinden. An „Fracking“ muss man dabei gar nicht denken, es gibt verschiedene Methoden, den Traum von einer schönen Welt nur für Privilegierte zu planen. Logan, der superattraktive Held, und seine Freunde versuchen, diesen Zerstörern das Handwerk zu legen. Die Autorin glaubt an List und Klugheit der Revolutionäre, Gewalt ist nicht das Mittel ihrer Wahl.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

Mehr unter leseleben.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020