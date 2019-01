Geklingel im Wald

Hallo, liebe Freunde! Sagt mal, telefoniert ihr eigentlich noch? Mir hat doch vor kurzem der Dachs erzählt, das Telefonieren sei ausgestorben, weil alle nur noch SMS schreiben. Niemand ruft mehr an. Nix klingelt mehr. Höchstens eine Sprachnachricht – mehr ist nicht drin. Ich weiß aber nicht, ob ich das so recht glauben soll. Immerhin sind wir ja alle sehr kommunikativ. Wir reden gerne miteinander. Und der Dachs sowieso: Mit seinen dicken Pfoten kommt er auf dem Handy auch gar nicht klar. Aber quasseln will er ständig. Und redet manchmal auch ganz schön viel Blödsinn. Das hab ich ihm dann auch gesagt – und den Hörer aufgelegt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.01.2019