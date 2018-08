Gemalte Bilder oder Klicks

Anzeige

Vor ungefähr 20 Jahren kam dann der Wechsel zum Animationsfilm. „Das ist ähnlich wie Zeichnen auf Papier“, erklärt der Kinobetreiber. Mit speziellen Programmen malen die Zeichner die Bilder am Computer. „Einzelne Teile des Films werden am PC berechnet“, sagt Noreiks. „Bei der Animation muss das Motiv nicht immer neu gezeichnet werden.“ Die Computerprogramme nehmen den Menschen also Arbeit fürs Zeichnen ab. „Toystory“ war einer der ersten bekannten Filme, die mit dieser Technik hergestellt wurden. Die Produzenten von Animationsfilmen erstellen die Hauptfiguren zuerst in Schwarz-Weiß. Später werden sie dann am Computer mit Farbe gefüllt und Hintergründe, wie beispielsweise ein Urwald, werden eingefügt. Meistens orientieren sich die Animationen an der Realität. Oft werden aber bei Tieren die Augen größer gemacht, so wirken sie niedlicher, verrät Frank Noreiks.

Die Entwicklung von Zeichentrickfilmen zu Animationsfilmen war nur möglich, weil die Technik weiterentwickelt wurde. Das Verfahren mit der Computeranimation bietet mehr Möglichkeiten als die ältere Technik.

