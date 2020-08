Gemeinsam ist es besser

2 Fotos ansehen © NordSüd Verlag

Wenn es richtig schwül ist, schwarze Wolken aufziehen und es endlich blitzt und donnert, dann sollte man längst die Schaukel verlassen und einen sicheren Unterschlupf gefunden haben. So wie die Eichhörnchen Fratz, Matz und das Lisettchen. Es hat sowieso nicht ganz gepasst, denn zu dritt schaukelt es sich nicht gut, und deshalb ist es prima, dass die drei in der schützenden Höhle neue Freunde finden, mit denen sie nach dem Gewitter zusammen auf der Wippe spielen können.

Das Geheimnis, dass dieses Bilderbuch schon bei den Allerkleinsten so erfolgreich ist, ist die geniale Versform, in der diese spannende Geschichte erzählt wird. Und dann sind da noch die wunderschönen Bilder, in denen man sogar ganz ohne Text lesen kann: Die Mimik, die Körperhaltung, das szenische Geschehen ist so lebendig, Kinder können immer neu darin lesen und dabei ganz nebenbei die Angst verlieren vor allem Neuen, vor Unbekanntem und sogar vor Gefährlichem: „Zwar fürchten alle sich gemeinsam, doch keiner fühlt sich dabei einsam!“ Ja, gemeinsam kann man viel besser dem Donnerwetter trotzen, dem gewaltigen Wetter oder auch, wenn es sein muss, Donnerwettern aller Art.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020