Gemüse auf dem Mond

Hallo, liebe Freunde! Jüngst sind ja die Chinesen auf dem Mond gelandet – also zumindest ihre Sonde, das ist ein unbemannter Raumflugkörper. Es war das erste Mal, dass ein solches Objekt auf der „dunklen“ Seite des Mondes aufsetzte. Also jener Seite, die wir von der Erde aus nicht sehen können. Der Mond dreht sich nämlich so um die Erde, dass er ihr immer dieselbe Seite zuwendet. Während er die Erde umrundet, bestrahlt die Sonne reihum alle seine Seiten: Bei Vollmond zum Beispiel wird die der Erde zugewandte Seite des Mondes erhellt, bei Neumond die abgewandte. Die „dunkle“ Seite des Mondes ist also gar nicht dauerhaft dunkel – interessant, nicht wahr? Ein Ziel der Mission ist es übrigens, herauszufinden, ob Gemüseanbau auf dem Mond möglich ist. Das muss ich gleich Harry Hase erzählen – der ist nämlich auf der Suche nach einer neuen Ackerfläche für seine Karotten. Vielleicht müssen wir ihn also nur auf den Mond schießen? Das wäre doch was!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.01.2019