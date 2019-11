Goldbär und Lila-Kuh

Hallo Freunde! Findet ihr mich eigentlich toll? Und habt ihr mich so richtig ins Herz geschlossen? Ich hoffe, dass das so ist – immerhin weiß ich seit kurzem, was ich bin. Natürlich, ja, ein Fuchs, und noch ein schlauer dazu. Aber ich bin auch ein Maskottchen! Das macht mich mächtig stolz. Maskottchen haben eine wichtige Aufgabe: Sie stärken die Bekanntheit einer Marke – in meinem Fall: die der Zeitung. Und abgesehen davon: Tierische Maskottchen sind einfach die besten! Bestimmt kennt und liebt ihr die Lila-Kuh genauso wie ich. Die findet ihr nur auf den Schokoladentafeln von Milka. Oder Tiger Tony, der mit euren Frühstücksflocken zu euch nach Hause kommt. Vielleicht kennen manche von euch auch den Schwan, der die Stabilo-Stifte ziert. Den Haribo-Goldbären? Aber klar! Bestimmt wisst ihr auch, wer die Pril-Ente ist (die mit Elli Ente wirklich nichts zu tun hat, auch wenn man das bei ihrem Sauberkeitsfimmel manchmal echt vermuten könnte), und wo man den Bauspar-Fuchs (nein, wir sind auch nicht verwandt) so überall trifft. Ohne Maskottchen wäre die Welt einfach viel langweiliger!

