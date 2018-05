„Greg bleibt immer jung“

Anzeige

Was kommt zuerst: Cartoon oder Tagebucheintrag?

Kinney: Ich beginne mit den Streichen und Witzen. Gerade erst habe ich mir mehr als 600 Witze für mein nächstes Buch überlegt, das diesen Herbst erscheinen wird. Davon suche ich nun ungefähr 250 aus.

Wird Greg älter werden?

Kinney: Nein, Greg wird immer gleich alt bleiben. Er ist an der Grenze zum Teenager, aber er wird immer ein Kind bleiben. Das ist für mich der große Spaß an den Tagebüchern.

Wie lange dauert die Arbeit an einem Buch?

Kinney: Ich arbeite etwa acht Monate an einem Buch. Am Ende kommt die heiße Phase: Da zeichne ich an manchen Tagen 16 Stunden lang.

Wie ist Ihre Beziehung zu Greg? Finden Sie ihn sympathisch?

Kinney: Ich habe eine gespaltene Beziehung zu Greg. Ich mag ihn nicht immer, aber ich kann ihn oft verstehen.

Ist Greg ein Vorbild?

Kinney: Ich würde Greg nicht als Vorbild bezeichnen. Er ist eher wie ein echtes, ziemlich realistisches Kind, das sein Leben zu einem verrückten Zeitpunkt dokumentiert.

Gregs Tagebuch basiert auf Ihrer eigenen Kindheit – Was sagt Ihre Mutter dazu?

Kinney: Sie mag es! Sie sieht sich selbst in der Rolle von Gregs Mutter und erinnert sich mit Freude an die ganzen Momente zurück, die auch Teil der Bücher geworden sind.

Was denken Ihre Kinder über die Bücher?

Kinney: Sie lieben Greg. Langsam entwachsen sie zwar der Zielgruppe, aber ich glaube, dass sie die Bücher immer lesen werden.

Wer war Ihr Lieblingsautor während Ihrer Jugend?

Kinney: Ich mag J.R.R. Tolkien (britischer Fantasy-Autor, zum Beispiel „Der Herr der Ringe“ oder „Der Hobbit“) und Piers Anthony (amerikanischer Fantasy-Autor, zum Beispiel „Die Titanen-Trilogie“).

Haben Sie selbst als Kind Tagebuch geführt?

Kinney: Als Kind nicht, aber als junger Erwachsener, in meinen 20ern, habe ich oft Tagebuch geschrieben.

Warum lieben Kinder Greg Ihrer Meinung nach?

Kinney: Ich glaube, Kinder erkennen sich in Greg selbst wieder. Sie verurteilen ihn nicht.

Überlegen Sie durch den Erfolg der Bücher Ihren täglichen Job zu kündigen?

Kinney: Ich habe kürzlich erst meine Anstellung bei der Firma Poptropica gekündigt. Es war eine tolle Zeit!

Was kommt als Nächstes?

Kinney: Mehr Bücher! Und (hoffentlich) eine Animationssendung im Fernsehen, und ein Musical!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018