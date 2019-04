„Große Portion Neugier“

Bei der nächsten Kinder-Uni dreht sich alles um das Weltall und besonders den Mond. Der Planetologe Harald Hiesinger weiß, was unseren ständigen Begleiter so besonders macht. Im Interview spricht er außerdem darüber, was seine Arbeit ausmacht.

Herr Hiesinger, warum ist die Mondforschung so wichtig?

Harald Hiesinger: Man darf den Mond nicht als einen isolierten Körper betrachten, sondern in seinem System. Wir brauchen den Mond, um mehr über die Erde zu erfahren und zu lernen. Das heißt: Wenn wir den Mond verstehen, können wir auch die Erde besser verstehen. Denn eine der wichtigsten Fragen lautet: Ist die Erde ein typischer Planet in unserem Sonnensystem – oder eher die Ausnahme? Die Antwort ist: Die Erde unterscheidet sich von allen anderen Planeten – das sehen wir, um ein Beispiel zu nennen, an der Plattentektonik, also jenem Prozess, bei dem neue Erdkruste gebildet und alte zerstört wird. Das ist etwas, das wir nur auf der Erde finden. Unsere Erde ist einzigartig.

Seit wann erforschen Sie den Mond?

Hiesinger: Ich wurde 1964 geboren, habe also die Apollo-Mission und die Mondlandung miterlebt und auch noch Erinnerungen daran. Schon die zweite oder dritte Mission zum Mond war damals fast nichts Besonderes mehr, sondern erschien völlig normal. Im Unterricht in der Schule wurde Weltraumforschung damals nicht behandelt. Ich habe erst nach meinem Studium der Geologie Feuer für das Thema gefangen. Heute beschäftige ich mich mit dem ganzen Sonnensystem und dessen Körpern sowie mit den geologischen Prozessen, die auf ihnen ablaufen.

Was ist das Spannende an Ihrem Beruf?

Hiesinger: Wenn man Bilder sieht, die zuvor noch kein Mensch je gesehen hat, oder mit Daten arbeiten darf, auf die noch nie jemand ein Auge geworfen hat – dann ist das schon sehr spannend.

Was braucht man, um Planetologe zu werden?

Hiesinger: Man muss sich für naturwissenschaftliche Fächer interessieren. Mathe, Physik und Chemie: Das ist das Handwerkszeug. Man braucht außerdem eine Menge Geduld, denn in der Raumfahrt brauchen Vorhaben ihre Zeit, es gibt also nur langfristige Pläne. Und natürlich braucht man eine große Portion Neugier – ohne geht es nicht.

Wovon erzählen Sie bei der Kinder-Uni?

Hiesinger: Ich möchte den Kindern das Wichtigste, das wir über den Mond wissen, näherbringen. Dabei zeige ich zum Beispiel, was wir alles von den Apollo-Proben über den Mond erfahren haben. Und ich bringe sogar einen echten Mond-Meteoriten mit.

