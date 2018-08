Große Welt, kleiner See

Hallo meine Freunde! Gestern dachte ich: Bevor der Sommer zu Ende geht, sollte ich noch verreisen! Also habe ich gepackt: etwas zum Lesen, Sonnenhut und Wanderschuhe, ein großes Badehandtuch und Kekse. So verließ ich meinen Fuchsbau. Unterwegs traf ich zufällig Harry Hase, der auf dem Weg zum See war. Wir schlenderten also zusammen hin und staunten beide, wie groß die Welt doch ist im Vergleich zu unserem kleinen See in unserem kleinen Wald. Es war ein herrlicher Tag: Die Waldtiere waren alle besonders fröhlich und überall zwitscherte und summte es. Und es war so schön am See, dass ich auf einmal gar nicht mehr verreisen wollte. Die große Welt mit ihren vielen fremden Ländern interessierte mich nicht mehr so sehr. Viel lieber wollte ich bei meinen Freunden sein, in unserem Zuhause: Denn auch wenn unser Wald klein ist, so ist er doch ganz, ganz großartig!

