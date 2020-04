Großes Genie

Ta-Ta-Ta-Taaaa! Den Anfang von Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie von 1808 kennt man auf der ganzen Welt. Seine Werke gehören zu den bekanntesten der Musikgeschichte und Beethoven zählt zu den bedeutendsten Komponisten der Welt. Jahrtausendgenie hat man ihn sogar genannt.

Wann der kleine Ludwig in Bonn am Rhein geboren wurde, weiß man nicht genau. Es gibt nur das Datum seiner Taufe am

...