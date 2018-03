Grüne Tarnfarbe

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Der Countdown läuft. Noch eine Woche bis Ostern. Und ich bin voll im Vorbereitungsstress: Ich habe Elli Ente bequatscht, dass sie mir möglichst viele Eier besorgt. Sie sitzt ja quasi an der Quelle. Im Fuchsbau stapeln sich schon Farbeimer und Pinsel. Erst in der Nacht vor Ostern treffen wir uns dann für die Geheimmission, jeder hat seine Eier im Gepäck und zieht los. Aber ich bin jetzt schon dabei, die besten Plätze ausfindig zu machen. Wo verstecke ich dieses Jahr die Eier? Harry Hase und Elli Ente sollen es nicht zu leicht haben – immerhin will ich die meisten Eier finden. Und natürlich gewinnen. Damit es gleich noch ’ne Runde schwieriger wird, male ich meine Eier grün an – in Tarnfarbe! Dann sind sie noch schwerer zu entdecken im Gras! Bin ich nicht schlau? Ich bin ja auch euer Fred Fuchs. Viel Spaß bei der Eiersuche!