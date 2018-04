Grüner Daumen

Anzeige

Ich muss gestehen: Im Winter habe ich ganz schön viel ge-nascht. Um Weihnachten waren es Plätzchen, an Fasnacht Berliner und jetzt hat mir der Osterhase Schokoladeneier versteckt. Aber wisst ihr, was ich noch viel lieber mag als Süßigkeiten? Leckere Himbeeren und knackige Tomaten; die schmecken nämlich so richtig toll nach Sommer. Und besonders lecker sind Obst und Gemüse ja, wenn sie nicht aus dem Supermarkt kommen, sondern aus dem eigenen Garten. Wer keinen Garten hat, kann auch in Blumenkästen Radieschen, Gurken oder auch Tomaten anbauen. Das ist natürlich etwas aufwendig: Schließlich müssen die Pflanzen täglich gegossen werden. Aber vielleicht können dir deine Eltern oder Geschwister dabei helfen, dann ist die Arbeit schon gar nicht mehr so viel. Und wenn ihr dann im Sommer eure erste gemeinsame Ernte vernaschen könnt, wird die ganze Arbeit vergessen sein. Ich freu mich jedenfalls darauf, meine Freundin Elli Ente zu einem Tomatensalat einzuladen: Der schmeckt ihr sicher auch.