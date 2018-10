Handy am Hals?

Hallo, liebe Freunde! Mir ist zu Fuchsohren gekommen, ein Handy als Kette sei neuerdings total in. Man steckt das Smartphone längst nicht mehr einfach in die Tasche oder den Rucksack, sondern trägt es in einer Hülle um den Hals. Der Vorteil: Man hat es dann auch immer sofort griffbereit, wenn man es braucht. Das Konzept ist abkupferungswürdig, finde ich: Stellt euch einmal vor, wie toll das wäre, wenn ich meine Kekse um den Hals hängen hätte und immer, wenn ich Lust darauf habe, daran knabbern könnte? Oder einen Stift, damit man den nie wieder suchen muss? Oder die Gitarre, um stets und überall üben zu können? Oder gleich mein großes Puzzle, an das ich mich gerade gesetzt hab? Also, mir fallen da viele Dinge ein, die ich mir ans Halsband hängen würde. Aber mein Handy? Nee. Bestimmt nicht. Ich hab nämlich gar keins. Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen, oder?

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018