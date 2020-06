Harte Arbeit

Heutzutage ist Wäsche waschen ganz einfach. Man stopft die Schmutzwäsche in die Waschmaschine, füllt Waschpulver hinein, drückt auf ein Programm und schon geht es los. Das war einmal ganz anders. Früher brauchte man Tage dafür und es war sehr schwere Arbeit. Zunächst musste man am Vorabend eine Lauge herstellen. Wasser wurde mit Soda (ein Salz, das in der Natur vorkommt) zusammengerührt. Dort hinein gab man die Wäsche. So konnte der Schmutz vorweichen. Man wusch nicht so oft wie heute, so war die Wäsche entsprechend dreckiger. Am Waschtag wurde die Wäsche aus der Lauge genommen und in den Waschkessel gelegt. Oft ein Metallkessel, der in einer gemauerten Feuerstelle eingelassen war.

Fast immer waren es die Frauen, die diese schwere Arbeit verrichteten. Wasser mit Seife im Kessel wurde von unten mit Holz und Kohle beheizt. Nun nahm man die Wäschestücke mit hölzernen Geräten aus der heißen Lauge und wusch die Stücke einzeln auf dem Waschbrett durch. Ein Waschbrett besteht aus einem hölzernen Rahmen. In der Mitte ist geriffeltes Metall. Darauf schrubbten die Frauen die dreckige Wäsche bis diese sauber war. Danach musste die Wäsche von Hand ausgespült werden. Auch das war schwer, denn oft gab es kein fließendes Wasser im Haus und man musste zur Pumpe gehen. Danach ging es ans Auswringen der Teile. Besonders Bettbezüge, Laken und große Handtücher waren nass sehr schwer. Bei großen Teilen machten das oft mehrere Frauen gemeinsam. Nun kam die Wäsche auf die Leinen und wurden mit Holzklammern befestigt.

Waren alle Sachen trocken, wurde gebügelt. Auch die Plätteisen sahen nicht aus wie heute. Die bestanden noch echt aus Eisen und waren innen hohl. Man befüllte sie mit glühenden Kohlen oder heißen Eisenbolzen, die man auf dem Herd erwärmt hatte.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wusch man auf so schwere Art und Weise. Erst 1910 erfand der Amerikaner Alva J. Fisher eine elektrische Waschmaschine. 1951 kam in Deutschland die erste Waschmaschine auf den Markt, die „Constructa“ einer Düsseldorfer Maschinenfabrik. Sie kostete etwa 2000 Mark. Da die meisten aber nur etwa ein monatliches Einkommen von 300 Mark hatten, blieb die Maschine fast immer ein Traum.

Heute haben wir Waschvollautomaten. Sie erhitzen das Wasser, spülen, schleudern, sparen Wasser und Energie. Es lebe der Fortschritt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020