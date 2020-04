Hase und Kaninchen sind total verschieden

© dpa

Wusstest du, dass Feldhasen etwa rasend schnell sprinten können?

Sie schaffen auf kurzen Strecken ein Tempo von 50 Kilometer pro Stunde oder mehr. So schnell dürfen Autos in der Stadt fahren. Auch im Springen ist der Hase ein Profi: Mehrere Meter hoch und weit sind kein Problem für ihn. Inzwischen hoppeln in Deutschland auch wieder mehr dieser Tiere in der Natur herum, haben Fachleute festgestellt. Allerdings gilt der Feldhase hier trotzdem noch als gefährdete Art.

Das liegt vor allem daran, dass er Orte braucht, an denen er sich verstecken kann. Wenn aber Landwirte sehr große freie Felder anlegen, geht das nicht so gut. Nötig sind Hecken oder Feldränder mit blühenden Pflanzen. Dort findet das Tier auch seine Nahrung. Ein Experte erklärt: „Der Hase braucht vielfältige Kräuter, um über die Runden zu kommen.“ Fachleute nennen das „Hasenapotheke“.

Übrigens gehören Hasen zu den Nestflüchtern – anders als Kaninchen. Hasenmütter sind etwa eine Woche länger trächtig als Kaninchen, also etwa 38 Tage. Sie werden schon mit Fell geboren. Auch ihre Augen sind dann bereits geöffnet. Sehr schnell können sie ihr Nest verlassen und selbst auf sich aufpassen. Kaninchen dagegen müssen zuerst noch beschützt werden, weil sie nackt und blind auf die Welt kommen. dpa

