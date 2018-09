Heidelberger Herbst für Kinder

Dieses Wochenende ist Heidelberger Herbst – da ist auch für Kinder viel geboten: In der Stadthalle gibt es am Samstag von 14 bis 16 Uhr Tanzshows. Im Theater in der Theaterstraße 4 ist Samstag von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken und von 14 bis 16 Uhr gibt es Führungen hinter die Theaterkulissen. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz sind an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr ein Puppen Bastelstand und eine Goldwaschanlage sowie weitere Aktionen. Das Spielmobil ist von 11 bis 19 Uhr am Sonntag an der Heiliggeistkirche. Und auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule ist am Samstag von 6.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein Kinderflohmarkt.

