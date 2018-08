Hilfe für Familien

Wahrscheinlich bekommt ihr von euren Eltern Taschengeld. Damit könnt ihr euch dann etwas kaufen: vielleicht ein Eis oder das Kartenspiel, das ihr schon immer haben wolltet. Euer Taschengeld könnt ihr also ausgeben, wie ihr wollt. Es gibt aber viele Dinge, die eure Mutter oder euer Vater für euch bezahlen. Zum Beispiel Bücher für die Schule: Eure Eltern kommen dafür auf, dass ihr alles habt, was ihr zum Lernen braucht. Sie kaufen euch auch eine Jacke, wenn es wieder kälter wird, und euer Essen. Sie bezahlen euren Musikunterricht oder das Hotel, wenn ihr zusammen in Urlaub seid.

Das Statistische Bundesamt hat errechnet, wie viel Geld Eltern im Monat für ihr Kind ausgeben: Im Schnitt sind das 660 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig, oder? Es kostet viel Geld, ein Kind großzuziehen. Der Staat möchte Familien fördern und allen behilflich sein, die Kinder haben. Müttern und Vätern steht deshalb finanzielle Unterstützung vom Staat zu. Das nennt sich Kindergeld. Im Gesetz ist genau geregelt, welche Familie wie viel Kindergeld erhalten darf. Derzeit gilt, dass Mütter oder Väter für jedes Kind mindestens 194 Euro im Monat bekommen.

Kindergeld gibt es schon seit Jahrzehnten. Eltern müssen es nur beantragen. Sie erhalten es auf jeden Fall für Kinder, bis diese 18 Jahre alt sind. Manchmal kann Kindergeld aber auch noch länger gezahlt werden, wenn Kinder noch in der Schule oder in der Ausbildung sind, aber nur bis maximal zu ihrem 25. Lebensjahr.

Politiker streiten

Derzeit wird über das Kindergeld allerdings viel gestritten. Kindergeld gibt es auch für Kinder, die nicht in Deutschland leben, deren Eltern aber schon, zum Beispiel, weil sie hier arbeiten. Allerdings ist die Zahl der Familien im Ausland, die Kindergeld bekommen, stark gestiegen – weshalb befürchtet wird, dass unter den Leuten auch Betrüger sein könnten. Also Menschen, die nur so tun, als hätten sie in Deutschland einen Job oder als hätten sie anderswo Kinder – nur um das Kindergeld zu erhalten.

Manche Politiker wollen deshalb nun neue Regeln. Eine Idee ist, die Höhe des Kindergeldes an die Kosten in dem Land zu koppeln, in denen die Kinder auch tatsächlich leben. Österreich will das zum Beispiel künftig so handhaben. Andere Politiker sind der Meinung, dass das nicht geht, weil alle Familien in Europa gleich behandelt werden sollen. Viele fordern, dass einfach besser kontrolliert werden müsste, ob Familien Kindergeld wirklich zusteht. ble (mit dpa)

