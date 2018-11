Hinter den Kulissen

Aufregung hinter der Bühne des Nationaltheaters Mannheim: Dort ist man gerade schwer damit beschäftigt, ein ganz neues Stück zu proben, das diesen Monat Premiere feiert – und nun kommen auch noch die Kinder-Reporter zu Besuch!

Die Nachwuchsreporter dürfen am Montag, 19. November, ein Interview mit den Theatermachern führen. Sascha Hargesheimer freut sich: „Ich bin neugierig, wie die Kinder-Reporter sich das Theater vorstellen und natürlich auch, wie sie das Stück finden.“

Sascha Hargesheimer ist Dramaturg, also jemand, der die Produktion von Anfang bis Ende begleitet und sich um die Abläufe kümmert. Er gewährt den jungen Journalisten gemeinsam mit seinen Kollegen einen Blick hinter die Theaterkulissen. Mit dabei sind: der Schauspieler Johannes Bauer, Lisa Zehetner, die ebenfalls Dramaturgin ist, und Paula Franke, die sich beim Nationaltheater Mannheim (NTM) um das Thema Bildung kümmert. Und sie alle dürfen von den Kinder-Reportern mit Fragen gelöchert werden.

Führung über die Bühne

Etwas zu entdecken gibt es natürlich auch: „Wir machen eine Führung über die Schauspielbühne“, erzählt Sascha Hargesheimer. „Alles, was im Theateralltag nicht zu sehen sein sollte, werden wir zeigen.“

Darüber hinaus erhalten alle Kinder-Reporter Freikarten für die Erstaufführung des Stücks „1001 Nacht oder die Macht des Erzählens“. Insgesamt sind etwa 25 Menschen mit der Produktion beschäftigt, sieben Wochen lang wird geprobt. Das Stück, sagt Sascha Hargesheimer, handele von zwei jungen Menschen, „die, solange sie erzählen, das Böse in Schach halten“. Es gehe also um das Erzählen an sich – „und das ist ja eine Frage, die für das Theater von großer Bedeutung ist“.

Austausch ist wichtig

Wer sich das Stück bei der Premiere ansieht und gut aufpasst, merkt vielleicht, dass die Geschichte – ein Klassiker der Weltliteratur – auch etwas mit Mannheim zu tun hat. Und kann dann als Kinder-Reporter im Interview gleich nachfragen, was sich das Team dabei gedacht hat.

Was am Theater überhaupt so toll ist, verrät Sascha Hargesheimer aber gleich: „Wir sind anders als Film oder Radio, weil wir ein ganz konkreter Ort sind, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Im Theater geht es auch immer um Austausch.“

Wenn ihr das selbst erleben wollt, bewerbt euch als Kinder-Reporter – und schreibt schon einmal eure Fragen auf! Denn über ihre Arbeit haben der Dramaturg und seine Kollegen viel zu erzählen.

