Hörspiel statt Reportage

Hallo liebe Kinder! Letzte Woche habe ich euch schon erzählt, dass ich in der Schule bei einem Hörspiel die Geräusche erzeugt habe. Wir haben aber auch einiges über das Thema gelernt. Habt ihr zum Beispiel schonmal von „Krieg der Welten“ gehört? Das ist eine ziemlich alte (aus dem Jahr 1898), gruselige Geschichte über Marsmenschen, die die Erde überfallen. Als die Geschichte 1938 in den USA als Hörspiel im Radio lief, haben angeblich ganz viele Leute Angst gehabt. Sie dachten, dass das eine echte Reportage sei – also, dass die Marsmenschen angreifen. Glück gehabt, dass es nur eine Geschichte war. Apropos: Ich wollte euch noch verraten, was für eine Geschichte wir aufgenommen haben: Sie ging um einen Yeti, also einen Schneemenschen, der ein paar Polarforschern gehörig Angst einjagt! Auch unsere Hörspiel-Geschichte ging aber gut aus.

