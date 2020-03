Ich male jetzt ein Bild

Hallo, liebe Freunde! Nun geht es schon in die zweite Woche, in der ich meine Freunde Elli Ente und Harry Hase nicht sehen darf. Wegen des blöden Coronavirus’! Ich fühle mich so eingesperrt in meinem Bau. Meine Eltern geben sich zwar alle Mühen, mit mir zu spielen. Ich vermisse Elli und Harry aber schon sehr. Und ich freue mich riesig darauf, wenn das alles vorbei ist. Jetzt male ich aber erstmal ein Bild. Wenn ihr Lust habt, macht das doch auch. Und schickt mir die Bilder an den Mannheimer Morgen, Kinderseite, Postfach 10 21 64, 68021 Mannheim oder per E-Mail an kinderseite@mamo.de.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020