Im Park mit Kafka

Für Kinder ist auch eine Puppe, die sie lieben, eine Person; und wenn die verlorengeht, dann bricht ihre Welt zusammen. Genau das passiert Lilli, die zwar schon fast Schulmädchen ist, aber auch Puppenmutter. Als ihre Puppe Pauline im Park verschwindet, wäre die Verzweiflung übermächtig, käme da nicht der feine Herr Franz vorbei, der weiß, wo Pauline ist: Sie hat sich auf eine große Reise begeben, um herrliche Abenteuer zu erleben, und sie wird Lilli davon in Briefen berichten, denn unterwegs ist Pauline ganz lebendig, kann sogar sprechen, Freunde finden und sich letztlich sogar verlieben und heiraten. Franz Kafka hat diese Briefe geschrieben. Die Originale sind verloren gegangen, aber aus den Tagebüchern ließen sich die Stationen, die Pauline auf ihrer Reise macht, von der heutigen Autorin nachvollziehen. Sie erzählt nun nicht nur tröstlich, sondern so geheimnisvoll und spannend, dass man von geglückter Trauerarbeit reden darf. Lilli jedenfalls wartet jeden Tag ganz aufgeregt auf ihren Freund Franz, der die Briefe bringt und Lilli damit immer wieder aufs Neue an den Erfahrungen, die Pauline unterwegs macht, teilnehmen lässt, fast so, als würde Lilli all das selbst erleben.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie Bücher für Kinder vor.

