Im Sommer ganz normal

Hallo liebe Kinder! Letztens war ich mit meinen Freunden Elli Ente und Harry Hase im See schwimmen. Es war ein wirklich warmer, schöner Tag. Dann sind plötzlich ganz viele dunkle Wolken aufgezogen. Mama Fuchs hat uns dann zugerufen: „Kommt bitte schnell raus aus dem Wasser!“ Wir sind schnell zurück in den Fuchsbau gegangen. Und dann habe ich auch schon einen ersten Blitz am Himmel zucken sehen und einen krachenden Donnerschlag gehört. „Eben war das Wetter doch noch so schön!“, hab ich zu Mama gesagt. „Gewitter bilden sich, wenn die warme Sonne Wasser verdunsten lässt und eine große Menge feuchtwarmer Luft aufsteigt. Dann bilden sich hohe Gewitterwolken und in ihnen Blitze“, hat Mama erklärt. Und diese Blitze können sehr gefährlich werden. Im Fuchsbau waren wir aber zum Glück sicher.

