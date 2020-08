Immer schön langsam!

Hallo liebe Freunde! Bei der Hitze gab es für mich in den vergangenen Tagen nur eins: Ab an den See! Ich darf schon länger ohne meine Eltern schwimmen gehen, weil ich weiß, worauf man achten muss. Zum Beispiel, dass man bei einer solchen Hitze nicht einfach so in das Wasser springen sollte, ohne sich vorher abzuduschen oder langsam reinzutasten. Ein paar große Angebern achten aber nie darauf. Das kann für sie böse ausgehen. Die großen Temperaturunterschiede zwischen Luft und Wasser verkraftet unser Kreislauf bei einem schnellen Sprung nicht so gut. Durch den Temperaturschock steigt der Blutdruck stark an, die Gefäße ziehen sich zusammen und ein gewaltiger Druck lastet auf dem Kreislauf. Es kann sogar zu einem Herzinfarkt kommen. Deshalb: Geht bitte wie ich langsam in das Wasser.

