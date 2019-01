Irgendwie verspachtelt

Hallo, liebe Freunde! Wer will verspachteln helfen? Was habe ich mich über diese Einladung von Elli Ente gefreut! Verspachtelt hab ich nämlich schon immer gerne, und zwar alles mögliche: Schokolade, rote Gummibärchen, Hähnchen süß-sauer und Kekse jeglicher Art. Beim Frühstück an diesem Tag habe ich mich ordentlich zurückgehalten – immerhin zählt Elli auf mich. Als ich dann voller Schaffensdrang bei ihr Zuhause angekommen bin, war ich allerdings etwas verwundert: Von Essen weit und breit keine Spur. Stattdessen stehen da alle und haben einen Spachtel in der Hand und schmieren die Löcher in der Wand mit einer eklig-zähen Masse zu. Elli will offenbar mal wieder renovieren. Oh je! Dann muss ich jetzt wohl, tja, verspachteln ...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019