Jeden Tag Frühling

Hallo, liebe Freunde! Der Frühling ist da! Oder etwa doch nicht? Also es gibt ja in dieser Welt tatsächlich verschiedene Ansichten darüber: Die Meteorologen, also die Wetterfrösche, halten sich stets an den 1. März (da hab ich ja noch gebibbert). Der „kalendarische“ Frühlingsanfang, der sich nach dem Stand der Sonne richtet, fällt dieses Jahr auf den 20. März (könnte ganz gut hinkommen, oder?). Aber als sei das nicht schon genug Auswahl, hat man sich auch noch einen „phänologischen“ Frühlingsanfang ausgedacht – den kann man aber nicht vorher festlegen, sondern erst im Nachhinein bestimmen, nämlich durch aufmerksame Beobachtung der Natur. Sprich: Blüht denn alles schon? Nun ja, euer Fred wäre nicht Fred, wenn er nicht seine eigenen Regeln hätte. Ich finde, es ist Frühling, wenn mir ein feines Lüftchen um die Fuchsnase weht, die Sonne lacht und ich mit meinen lieben Freunden durch unseren schönen Wald spazieren kann. Also: Frühling ist jeden Tag – zumindest für euren Fred!