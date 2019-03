Jeder kann es sein

Kann man in aller Welt berühmt und doch völlig unbekannt sein? Das geht! Seit mehr als 25 Jahren rätseln Kunstliebhaber, wer hinter dem Pseudonym Banksy steckt.

Ein Pseudonym ist ein erfundener Name für eine Person, der anstelle des richtigen Namens verwendet wird. Viele Künstler entscheiden sich bewusst für ein Pseudonym. Oft wollen sie so einfach einen langen oder schwierigen Namen kürzer machen – denn so bleibt er bei anderen besser im Gedächtnis.

Ein Beispiel: Der Sänger Elton John hat einen recht umständlichen Namen, er heißt eigentlich Reginald Kenneth Dwight. Das ist also sein bürgerlicher Name.

Weltweit unterwegs

Den bürgerlichen Namen von Banksy kennt allerdings niemand. Und damit weiß auch niemand um seine wahre Identität. Banksys Street-Art – also Straßenkunst – dagegen ist ziemlich berühmt.

Immer wieder verziert er heimlich Hauswände – und dann geht wieder die Nachricht um die Welt: Ein neues Banksy-Werk ist aufgetaucht!

Man vermutet, dass Banksy aus Bristol stammt, das ist im Südwesten von England. Ihm werden eine Vielzahl an Graffitis zugeschrieben, in Europa, in den USA, in Japan oder Mexiko.

Natürlich ist der große Erfolg seiner Kunst auch ein Stück weit darauf zurückzuführen, dass der Künstler so ein großes Geheimnis um sich und seine Person macht. Aber Banksy sorgt auch immer wieder für Überraschungen. Wie zum Beispiel mit seinem Bild, das sich plötzlich einfach selbst fast zerstörte. Darauf ist ein Mädchen zu sehen, das seine Hand nach einem roten Luftballon streckt und das Bansky schon öfter gemalt hat.

Das Werk hat jede Menge Aufsehen erregt, nachdem es sich während einer Versteigerung durch eine in den Rahmen eingebaute Schredder-Konstruktion zum Teil in Streifen geschnitten hatte. Viele Kritiker verstehen die Aktion auch als Botschaft: Eigentlich will Banksy mit dem Kunstbetrieb nicht so viel am Hut haben – und das macht er so deutlich.

Spekulationen, wer denn nun Banksy ist, bleiben aber natürlich nicht aus. Immer wieder tauchen Videos oder Fotos auf, und die Macher behaupten dann, sie hätten Banksy auf frischer Tat ertappt.

Ein Sänger oder eine Frau?

Journalisten wollen eine Verbindung zwischen Tournee-Daten einer Band und der Sichtung neuer Bilder ausgemacht haben – weshalb sie glauben, der Sänger eben dieser Band steckt hinter den Werken. Londoner Wissenschaftler haben auch schon mit kriminalistischen Methoden versucht, auf die Fährte Banksys zu kommen. Und manche halten Banksy für eine Frau oder für mehrere, also einen Zusammenschluss von vielen Künstlern.

Das Problem ist nur: Bislang konnte nichts davon wirklich bewiesen werden. Und wer Banksy ist, könnte vielleicht nie ganz geklärt werden.

Am nächsten kommt man Banksy immer noch, wenn man sich seine Kunst anschaut. Seit diesem Monat können Besucher sein Werk in der Staatsgalerie Stuttgart betrachten. (mit dpa)

