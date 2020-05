Jetzt kann es losgehen

Hallo, liebe Freunde! Mann, ist das kalt geworden am Anfang dieser Woche! Wir haben richtig gefroren in unserem Fuchsbau. Gerade einmal vier Grad hat unser Thermometer noch angezeigt. Meine Mama sagt, dass die so genannten „Eisheiligen“ daran schuld sind. Das sind Tage im Mai, an denen es immer wieder richtig kalt werden kann. So wie in diesem Jahr ja auch. Deswegen soll man auch erst danach empfindliche Pflanzen in den Garten setzen, hat Papa mir verraten. Und das machen wir jetzt am Wochenende. Ich freue mich schon total darauf, weil mir Papa versprochen hat, dass ich ein eigenes Beet anlegen darf. Nun muss ich mir nur noch überlegen, was ich dort pflanzen mag. Auf jeden Fall Erdbeeren und Tomaten. Denn die mag ich am liebsten!

