Jetzt schon schmücken?

Hallo liebe Kinder! Papa Fuchs hat heute Morgen einen riesigen Tannenbaum in unseren Fuchsbau gezerrt. Mama Fuchs sagt: Vor lauter Baum würde man das Wohnzimmer gar nicht mehr sehen. Ich glaube, er passt nur noch nicht so gut in unser Zuhause, weil er noch nicht geschmückt ist. Aber da muss ich mich wohl noch etwas gedulden. Denn traditionell schmückt man den Weihnachtsbaum erst an Heiligabend. Wusstet ihr, dass die Menschen schon im Mittelalter das Haus mit grünen Tannenzweigen verziert haben? Im 16. Jahrhundert entwickelte sich dann im Elsass der Brauch, den Weihnachtsbaum mit Süßigkeiten zu schmücken. Harry Hase hat letzte Woche schon alle Christbaumkugeln aufgehängt. Dann hat man länger Freude daran, sagt er. Was meint ihr? Ich finde, wenn der Baum erst am 24. Dezember geschmückt wird, vergeht die Zeit schneller, bis endlich das Christkind kommt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020