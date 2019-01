Winter und Schneeballschlacht – das gehört einfach zusammen. Voller Vorfreude beobachten wir die Schneeflocken, die nach und nach zu einer festen, weißen Masse werden. Und dann geht’s raus: Am liebsten würde wir gerne wie die Eiskönigin Elsa Schneebälle aus unseren Fingern zaubern. Stattdessen formen wir welche in unseren Händen; doof nur, dass wir unsere Handschuhe nicht anhaben. Schon sind unsere Finger taub und klamm. Die Ohren und Zehen zwicken, die Nase friert. Aua. Kälte schmerzt! Und weißt du was? Das ist auch gut so.

Blutgefäße in der Haut

Das Zwicken und Zwacken ist nämlich nichts anderes als ein Alarmsignal unserer Körpers: dass wir frieren und schleunigst Wärme brauchen. Damit all unsere Organe gut funktionieren, muss in unserem Körper eine immer gleichbleibende Temperatur herrschen. Die liegt etwa bei 37 Grad Celsius. Ein Zentrum in unserem Hirn überwacht diesen Wert. Erhält es zum Beispiel verstärkt Signale von den sogenannten Kälterezeptoren, versucht es unsere Körpertemperatur zu erhöhen.

Zuallererst sorgt der Körper dafür, dass die lebenswichtigen Organe in unserem Inneren genug durchblutet und damit weiter angeheizt werden. „Das Herz und das Gehirn sind am wichtigsten“, sagt der Fachphysiologe Ralf Brandes von der Goethe-Universität in Frankfurt. Gleichzeitig bekommen andere Körperteile – die Nasenspitze oder die Lippen zum Beispiel – weniger Blut und werden dadurch kalt. Wenn wir frieren, bekommen wir auch eine Gänsehaut: Unsere Arme und Beine werden pickelig, kleine Härchen stellen sich auf. „Wir plustern uns gewissermaßen auf“, sagt Brandes. Eine Luftisolationsschicht verhindere, dass Kälte an unsere Haut gelange. „Allerdings ist das eine alte Reaktion unseres Körpers, ein Überbleibsel von unseren Vorfahren. Eine schützende Funktion hat die Gänsehaut für uns nicht mehr.“ Und dann fängt auch noch das große Z-z-i--i-t-t-t-e-r-n-n-n-n an. Das ist noch so ein toller Trick unseres Körpers: Denn wenn die Muskeln bibbern und beben, erzeugen die kleinen Bewegungen Wärme, die unserem Kreislauf zugeführt werden.

Natürlich können wir unserem Körper ein wenig Hilfe leisten: Indem man sich zum Beispiel in Wollsocken, Handschuhe und einer Mütze einlullt. „Und Sport treiben. Das ist die beste Art, Wärme zu erzeugen“, sagt Brandes. Nicht zu vergessen: Tee trinken oder besser noch: heiße Schokolade. Die vertreibt uns die Kälte aus den Knochen und schmeckt außerdem richtig lecker.

