Kann sich eine Orgel wirklich wie Vogelgezwitscher anhören?

Eine Orgel, die das Zwitschern von Vögeln, ein Donnern oder das Hupen eines Autos nachmacht? Gibt es das wirklich? Und wie funktioniert das?

Wenn wir es mit einer Kinoorgel zu tun haben, ja, dann geht das! Eine Kinoorgel kann sich anhören wie Vogelgezwitscher. Eine normale Orgel, wie ihr sie aus der Kirche kennt, hat Pfeifen, durch die Luft geblasen wird – so werden Töne erzeugt. Eine Kinoorgel kann das auch – aber noch viel mehr. Die hat nämlich am Spieltisch neben Tasten auch noch ganz viele Knöpfe. Wenn man einen davon drückt, wandert ein Signal an den Apparat, der die speziellen Effekte erzeugt. Beim Vogelgezwitscher ist es zum Beispiel so, sagt die Mannheimer Organistin Christiane Michel-Ostertun, dass eine Orgelpfeife in Wasser gehalten und dann Luft hineingepustet wird „und so entsteht dann das Geräusch“. Für jedes Geräusch, vom Hupen bis zum Meeresrauschen, gibt es einen eigenen Mechanismus.

Das sind Effekte wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts, als es Filme nur ohne Ton gab, von Geräuschemachern produziert wurden. Den Beruf gibt es heute noch: Oft sind bestimmte Geräusche beim Dreh zu schwach aufgenommen und müssen aufbereitet werden – etwa „wie jemand über einen Schotterweg läuft“, sagt Michel-Ostertun. Auf der Kinoorgel im Technosum hat sie schon oft gespielt. Bei der Kinder-Uni am 9. Juni, 15 Uhr, in Mannheim erzählt sie zusammen mit Eva Martin-Schneider alles, was man über das Instrument wissen muss. Außerdem spielt sie zu Ausschnitten aus „Die Reise zum Mond“ von 1902. Karten gibt es in den Kundenforen von „Mannheimer Morgen“, „Südhessen Morgen“, „Bergsträßer Anzeiger“ und „Schwetzinger Zeitung“, im Technoseum und unter www.reservix.de.