Kaputt und kostbar

Die Frage, die sich stellt: Wohin denn nun mit einem Handy, das nicht mehr funktioniert?

Auf keinen Fall solltet ihr es einfach in den Müll werfen – etwa aufgrund von möglichen Schadstoffen: Falsch entsorgt, könnte der Natur ein Schaden entstehen. Wie alle Elektrogeräte sollten auch Handys nachhaltig entsorgt werden – also so, dass das Material, aus dem sie produziert wurden, wiederverwendet werden kann. Das nennt man dann Recycling.

Zum Beispiel kann man solche Geräte bei großen Händlern oder Mobilfunkunternehmen, aber auch bei den Wertstoffhöfen von Gemeinden abgeben.

Produktion kostet Energie

Die DUH hat zudem eine Althandy-Initiative gestartet: Jeder kann sein altes Handy einfach mit der Post eingeschickt werden, die Geräte werden dann umweltgerecht aufbereitet. Die Erlöse aus den gesammelten Handys kommen Naturschutzprojekten zugute. Im Internet unter www.handysfuerdieumwelt.de gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Für die Herstellung von Smartphones werden nicht nur wertvolle Edelmetalle benötigt, sondern auch jede Menge Energie. Laut Greenpeace verschlag die Smartphone-Produktion von 2007 bis 2017, also innerhalb von zehn Jahren, weltweit 968 Terawattstunden Strom. Damit ihr euch das vorstellen könnt: Das entspricht der jährlichen Energieversorgung ganz Indiens.

Deshalb sagt die DUH auch, dass jeder sein Handy solange wie möglich nutzen sollte. Dann fällt nicht so viel Müll an und es müssen nicht so viele neue Telefone produziert werden. Und das ist dann immer noch der beste Umweltschutz, den es geben kann. ble

