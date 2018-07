Anzeige

Hallo liebe Freunde! Ich esse für mein Leben gerne Eis. Am liebsten mag ich Erdbeere und Schokolade, aber auch andere Sorten. Wenn wir Eis kaufen, ist aber nicht immer das drin, was wir denken. Das hat jetzt die Verbraucherschutzzentrale herausgefunden. Das sind die Leute, die darauf achten, dass wir nicht veräppelt werden, wenn wir etwas kaufen. Die Hersteller tricksen uns nämlich manchmal aus – besonders bei Erdbeereis. Sie versuchen, uns beispielsweise mit Bildern von Früchten davon zu überzeugen, dass viele Erdbeeren drin sind. Dabei sind manchmal keine echten Früchte enthalten, sondern nur Aromen. Aber ich verrate euch was: Wenn auf der Verpackung „Erdbeereis“, „Erdbeereiscreme“ oder „Erdbeerfruchteis“ steht, dann müssen mindestens 20 Prozent frische Früchte in dem Eis sein.