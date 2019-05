Kennt eure Rechte!

Gerade erst hat unser Grundgesetz Geburtstag gefeiert. 70 Jahre alt ist es geworden. Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands. Aber was heißt das? Es bedeutet, dass darin die Grundlage für die Gestaltung unseres Lebens und unseres Miteinanders festgehalten ist – also alle wichtigen Spielregeln, damit wir alle gut miteinander klarkommen und niemand benachteiligt wird.

Zu diesem Anlass haben sich die Bundesfamilienministern Franziska Giffey und der Deutsche Kinderschutzbund dafür ausgesprochen, dass auch die Rechte von Kindern im Grundgesetz verankert werden sollen. Das ist bisher nicht der Fall.

Besonderer Schutz

Die Gesetze in Deutschland gelten natürlich für alle Menschen, also auch für Kinder. Kinder können sich aber gegen Erwachsene nicht so gut wehren oder noch nicht für sich selbst sprechen. Deshalb brauchen sie einen besonderen Schutz.

Der Internationale Kindertag macht heute darauf aufmerksam, dass auch Kinder Rechte haben. Der Kindertag wird auf der ganzen Welt gefeiert, mehr noch: Es gibt sogar mehrere – je nach Land und Tradition fällt er nämlich auf ein anderes Datum. Die ehemalige DDR feierten den Tag von 1950 an stets am 1. Juni, die Bundesrepublik Deutschland entschied sich für das Datum 20. September. Heute feiern unter anderem Länder wie China, Kanada, die USA und Polen den Kindertag.

Eine Vorreiterin

Kinderrechte sind vor allem in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Darunter zum Beispiel das Recht jedes Kindes auf Leben und Entwicklung. Oder das Recht auf Bildung, auf Spiel und Entfaltung.

Vielleicht denkt ihr jetzt: Das ist doch alles ganz selbstverständlich. Tatsächlich aber war das Leben vieler Kinder früher von Gehorsam und schwerer körperlicher Arbeit geprägt – statt von Schule und Lernen. Die Kehrtwende kommt erst mit dem 20. Jahrhundert.

Bereits um 1900 gab es verschiedene Ideen, wie die besonderen Bedürfnisse von Kindern besser wahrgenommen werden könnten. Dass etwas getan werden musste, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch deutlicher. Das Bewusstsein für Kinderrechte wuchs. Kein Wunder, dass noch andere Dinge in dieses Jahrhundert fallen – etwa die Einführung des Schulrechts. Oder der erste Weltkindergipfel, der 1990 in New York über die Bühne ging.

Eine Vorreiterin in Sachen Kinderrechte war Eglantyne Jebb. Die Britin, die von 1876 bis 1928 lebte, kämpfte beim Völkerbund in Genf um die Rechte von Kindern – und tatsächlich wurde 1924 die erste Kinderrechtserklärung verabschiedet. Sie wurde als Genfer Erklärung bekannt. Das war 65 Jahre vor der UN-Kinderrechtskonvention – erst diese hatte dann auch einen verbindlichen Charakter.

Die Kinderrechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten sind, gelten auch bei uns in Deutschland. Darüber hinaus gibt es verschiedene Gesetze, die für Kinder besonders wichtig sind. Ein Beispiel: Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) finden sich Vorschriften für den Umgang mit Kindern, nämlich, dass diese gewaltfrei erzogen werden müssen.

Ansprechpartner

Doch was ist, wenn Kinderrechte verletzt werden? Eine Anlaufstelle kann das Jugendamt sein. Geht es um politische Dinge, setzt sich die Kinderkommission des Deutschen Bundestages ein.

Wichtig ist, dass ihr selbst eure Rechte kennt. Denn dann könnt ihr selbst etwas tun und euch an eure Eltern, Lehrer oder Ärzte wenden, die euch dann weiterhelfen.

Würden die Kinderrechte auch ins Grundgesetz Eingang finden, dann müsste die Politik bei all ihren Entscheidungen prüfen, ob die Interessen von Kindern berücksichtigt wurden. Konkret heißt das dann vielleicht, dass doch ein Spielplatz gebaut wird – statt nur ein Bürogebäude. ble

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019